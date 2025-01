Už když bojovníci nastupovali do zápasu, bylo jasné, koho přítomní diváci poženou kupředu. Zatímco Jamahal Hill musel poslouchat nespokojený pískot, Jiří Procházka naopak sklidil nadšený potlesk. Na jeho zápas čekala i Ashley McGarity, kterou podpořil v boji s rakovinou. Český štípač byl plně soustředěný, v kleci srovnal mířidla a Hilla už nespustil z očí. Zápas mohl začít.



V první minutě si borci naměřovali vzdálenost, Procházka trefil protaženou zadní, ale bodoval i Hill. V kombinaci u pletiva Jiřího trochu zaskočil, spoléhal především na kontry. Do konce prvního kola zbývaly zhruba dvě minuty, když Procházka soupeře trefil z levé ruky a posadil ho na zadek. Pak rozpoutal pověstný chaos, Američan ale přežil a Procházku rovněž natrefoval. Jiří předváděl skvělý pohyb hlavou, Hill měl problém zasáhnout. Po prvním kole odcházel do rohu s krvavým nosem. Bylo zaděláno na pořádné drama.

Ve druhém kole si oba borci vyzkoušeli kopy, Procházka zkusil naskočené koleno, ale pouze zvířil vzduch. Pak soupeře zasáhl prstem do oka, takže následovala krátká pauza. Procházka byl lehký na nohou a neuvěřitelně rychlý, Hill ale zasahoval. A také on se mu projel prstem v oku, zápas ale po chvíli zase pokračoval. Američan byl následně přesnější, trefoval na spodek. Procházka měl problém dostat se zpátky do hry. Na konci kola na Hilla vyplázl krvavý jazyk.



Ve třetím kole opět rozjel špatně čitelné kombinace, Hill ale zvládl přebrat otěže a oplatil mu stejnou kartou. Procházkovi vycházely údery z přední ruky. V polovině kola přišel rozhodující moment, když soupeře sestřelil devastujícím hákem z pravé ruky. Hilla následně domlátil na zemi, zápas ukončil rozhodčí. Český válečník si tak připsal vítězství na TKO.

JIRI PROCHAZKA HAS KNOCKED OUT JAMAHAL HILL!!!! OH MY GOD! #UFC311pic.twitter.com/CaKlY2H1qh — Championship Rounds (@ChampRDS) January 19, 2025

„Chtěl jsem více držet ruce nahoře, doufám, že to fungovalo,“ řekl v pozápasovém rozhovoru, přičemž dodal, že je se svým výkonem spokojený. „Občas musím schytat pár úderů, aby se ve mně probudil opravdový Jiří Procházka.“ Následně si řekl o dalšího soupeře. „Sakra, chci třetí zápas s Alexem Pereirou!“



Brazilec jeho výkonu přihlížel, nyní má ale jiné plány. UFC již potvrdilo, že na začátku března bude bojovat s Magomedem Ankalaevem.