Jedním z hlavních highlightů turnaje UFC 311 byl bezesporu duel Jiří Procházka vs. Jamahal Hill, a to nejen pro tuzemské fanoušky. Český bojovník doručil pověstné BJP a soupeře ve třetím kole zatloukl do země. Svůj výkon pak rozebral na pozápasové tiskové konferenci.



V první řadě zdůraznil, že si vzal k srdci rady ohledně obrany. „Spolu s týmem jsme k přípravě přistoupili velmi zodpovědně, jsem rád že jsem ukázal nějaké zlepšení, když jsem držel ruce nahoře,“ zasmál se. „Ale stále věřím svému instinktu, pohybu hlavou a citu pro udržování vzdálenosti. To je moje hra.“

Zlepšení určitě bylo vidět, komentátoři nicméně během prvního kola zmiňovali, že Procházkovy ruce zase padají. Tato informace Jiřího nemile překvapila a trochu naštvala. „S*át na ně,“ neudržel se a novináři se dali do smíchu. „S*át na ně. Tolik jsem na tom pracoval a myslím, že to bylo vidět,“ trval na svém. Zároveň přiznal, že na obranu musel neustále myslet. „Lidé z celého světa mi každý den psali, že musím držet ruce nahoře, tak jsem si řekl, že si na to během tohoto zápasu budu dávat pozor.“



V oktagonu musel přežít bolestivý dloubanec do oka, ani ho ale nenapadlo, že by kvůli něčemu takovému nepokračoval. „Stále to cítím,“ přiznal. „Ale nepřichází v úvahu, že by se zápas přerušil kvůli dloubnutí do oka. Mám ještě jedno oko,“ zavtipkoval.



Poté zmínil, že byl připraven soupeře ukončit, zároveň ale počítal s možností, že o výsledku rozhodnou body. „Je to změna, kterou jsem chtěl ukázat. Nepotřebuju na sebe tlačit a spěchat za knockoutem, jsem připraven na všechno,“ řekl a dodal, že se v souboji v první řadě chce cítit dobře, což se podařilo.

Novináři se ptali na další plány. Procházka sice stále opakuje, že by chtěl potřetí zkusit štěstí s Pereirou, organizace ovšem již potvrdila, že se Brazilec začátkem března utká s Magomedem Ankalaevem. Jiří by teoreticky mohl posloužit jako náhradník, na to ale evidentně není zvědavý. „Nechci být náhradník, protože je to divné. Člověk musí být připraven, ale nakonec se k souboji třeba ani nedostane. Ne. Chci absolvovat dobrou přípravu a pak se potřetí utkat s Alexem Pereirou.“



A kdo podle něj zvítězí? Procházka uvedl, že pokud Ankalaev dodrží slovo a s Alexem bude bojovat pouze v postoji, stane se vítězem Pereira. Pokud se pokusí přenést zápas na zem, bude to především znamenat, že nedrží slovo. Procházka naznačil, že bude fandit šampionovi, aby se s ním mohl opět utkat.