Podivný obrázek. V roce, kdy ruská vojska vtrhla na Ukrajinu za halasného podporování od čečenského diktátora Ramzana Kadyrova, se trojice slavných zápasníků – Justin Gaethje, Henry Cejudo a Kamaru Usman – fotí na střelnici čečenské milice a pózují na narozeninách Aliho Kadyrova, který se pak fotkou s Gaethjem chlubí na svém Instagramu. Zatímco na Ukrajině stále zabíjí Kadyrovovi vojáci, zámořské hvězdy bezelstně dělají radost člověku, který tam ony vojáky poslal. Omyl a nevědomost? Kdepak, tohle je dlouhodobý syndrom selektivní slepoty a zaprodanosti bojovníků MMA, jejich agentů a i samotného UFC.

Let’s be clear here: This is Usman’s 3rd visit to Chechnya since 2020 and yet no one has reported on it outside of myself for @NYTSports & @BloodyElbow.



Unless the media actually takes action and addresses this issue, the UFC & fighters will continue to act with impunity. https://t.co/JtBJLjYRaO — Karim Zidan (@ZidanSports) November 27, 2022

Ramzana Kadyrova asi není nutné představovat. Neoficiální prezident Čečenské republiky (součást Ruské federace) v uplynulých letech neblaze proslul tvrdým potíráním opozice, což obnášelo vraždy a týrání v jeho soukromé mučírně, únosy lidí a doslova pogromy na gaye. V posledním roce pak ke svému renomé přidal halasnou podporu ruské agresi proti Ukrajině a poslal tam i vlastní vojenské jednotky. Kadyrov se i holedbal svou vlastní účastí na invazi, ale nakonec se ukázalo, že na Ukrajině ve skutečnosti nebyl. Z dálky pouze nabádal k použití jaderných zbraní a věnoval se svému velkému koníčku – MMA.

Krví zalitý fanoušek MMA

Bohužel, jak si pozorní diváci UFC všimli, největší světová organizace zůstává dle svých slov apolitická, což v reálu znamená, že těží z přízně Kadyrova, využívá jeho vlivu, který má na čečenské a dagestánské bojovníky a přivírá oči nad tím, o jakou jde osobu. A UFC není jediná, protože přízně a peněz čečenského diktátora se zjevně nevzdává snadno. Kadyrov svůj vliv a fanouškovství rozšiřuje především skrz vlivné manažery sportovců mezi nimiž figurují především dvě velká jména – Ali Abdelaziz a Malki Kawa.

Oba patří mezi nejvlivnější agenty ve světovém MMA a jejich bojovníci nejsou jen v UFC. Kawa má ve své stáji jména jako Chris Weidman, Frank Mir, Carlos Condit, Demetrious Johnson, Jorge Masvidal či Tyron Woodley. U Abdelazize najdete jména jako Henry Cejudo (bývalý šampion dvou váhových divizí UFC), Kayla Harrison (šampionka PFL), Justin Gaethje (vyzyvatel v boji o titul lehké váhy), Kamaru Usman (bývalý šampion), Fabrizio Werdum (bývalý šampion), Gilbert Burns (vyzyvatel), Islam Makhachev (šampion), Khamzat Chimaev (hvězda a budoucí vyzyvatel) či Cody Garbrandt (bývalý šampion). V minulosti zastupoval i Khabiba Nurmagomedova a… začínáte už vidět vzorec, který se zde vytváří?

Nejde o jediné manažery, kteří mají s Kadyrovem úzký kontakt, ale oba mají ve své stáji největší jména. Je třeba říct, že Kawa zažívá krátkodobý ústup z prominentního postavení, nicméně byl to právě on, kdo vypravil v roce 2015 na soukromou party ke Kadyrovovi Chrise Weidmana, který tou dobou držel šampionský pás ve střední váze, a Franka Mira. Nebylo jim tam smutno, protože společnost jim dělal tehdy prozatimní šampion těžké váhy Fabricio Werdum a kickboxer Badr Hari. Mimo jiné tehdy všichni tihle dělali stafáž u MMA turnaje Akhmat FC. Každý měl podle zdrojů blízkých manažerovi dostat 100 tisíc dolarů. Zajímavé je, že tuto nabídku dostal i Jon Jones, ten ale odmítl.

Každopádně, jakmile se objevily fotky a videa Weidmana tančícího tradiční kavkazské tance a třímajícího pušku, bylo jasné, že tady nejde o sport. Investigativní novinář Karim Zidan, který se věnuje nezdravému vztahu velkých sportovních organizací s diktátory, na fakt, že všichni dělají stafáž autoritáři a vrahovi, poukázal. Malki Kawa odpověděl na Twitteru univerzálním zaklínadlem „vůbec jsme nevěděli o co a o koho jde“ a následně Zidana nařknul z toho, že jen na vše roubuje svůj narativ. Neroubuje, Kadyrov je vlivná a bohatá osoba a manažeři i organizace toho využívají. Hojně a beze studu.

Já na bráchu, brácha na mě

Je třeba si uvědomit, že sto tisíc dolarů není pro manažery ani UFC a další organizace nějaká důležitá částka. Co je důležité, jsou kontakty. Manažeři samozřejmě budou dostávat extra peníze bokem, ale těží především z toho, že jsou zadobře s vlivnou osobou, která rozmazluje jejich bojovníky. Navíc, Ali Abdelaziz zjevně pochopil, že Čečna a Dagestán jsou zlatým dolem na možné šampiony a udržuje s Kadyrovem úzké vztahy, z nichž profitují oba.

V době, kdy byl Nurmagomedov šampionem, se s ním Kadyrov všude fotil, daroval mu auta… a Abdelaziz měl nejen hvězdu, ale i pozici, z níž mohl pomoci UFC vyjednávat vysílací práva v Rusku. To se později rozšířilo i na turnaje konané v Abú Dhabí, kde většinou na pozadí velkolepého hlavního zápasu uvidíte plejádu ruských, čečenských a dagestánských bojovníků, z nichž mnozí by jinak měli problém získat víza do USA (na poslední akci se dokonce ukázali Kadyrovovi synové, kteří přitom jen pár dní předtím na jednom z propagandistických videí dovezli z okupované části Ukrajiny svému otcovi válečné zajatce). Z toho samozřejmě UFC silně těží a nad celou kontroverzí ohledně Kadyrova ani tak nepřivírá oči, ale má je pevně zavřené a zacpává si uši.

UFC si zahrává s ohněm

Kadyrov a jeho vliv je pro UFC důležitý z hlediska propagace v jistých částech světa. Jenže se zdá, že si UFC v čele s Danou Whitem neuvědomují, že si zahrávají s ohněm, kterému nerozumí. Což tedy platí i pro velkou část amerických bojovníků, kteří absolutně nechápou ani nuance toho, co se děje na Kavkaze, ale často ani to, co se děje na Ukrajině. Na turnaji UFC 280 v Abú Zabí (jak jinak), kde Islam Makhachev získal šampionský pás, se ovšem ukázalo, že se americká organizace nechala mimoděk infiltrovat tím, co čečenskou i dagestánskou společnost trápí věky, a to je klanové rozvrstvení a vytváření si vlastních klanů.

Po hlavním zápase došlo k vyvrcholení dlouhodobé nevraživosti mezi táborem Khabiba Nurmagomedova, který už ukončil vlastní bojovnickou kariéru a byl jakožto trenér v rohu Makhacheva, a Khamzatem Chimaevem, který zde dělal doprovod Kadyrovovým synům. Obě skupiny si před nějakým časem vyměnily názory skrze sociální média, což vygradovalo po konci turnaje, kdy Chimaev vystartoval na Khabibova bratrance Abubakara.

Celý konflikt měl udobřit právě Kadyrov, který se pochlubil tím, že oběma bojovníkům skrz videohovor domluvil. Chimaev a Nurmagomedov se pokorně usmířili a slíbili, že už na sebe budou hodní (psali jsme tady). Nejde ale počítat s tím, že stále narůstající počet skvělých kavkazských bojovníků s sebou nebude přinášet podobné problémy, zvláště, když je u toho Kadyrov.

Když diktátor sbírá celebrity

Kadyrov samozřejmě miluje svůj vliv a uplatňuje ho. S Nurmagomedovem měl dobré vztahy, ale posléze jej nahradil Chimaev. Ten přitom z Čečenska emigroval, když mu bylo 13 let, a žil ve Švédsku. Jeho raketový nástup v UFC jej ovšem vystřelil do popředí zájmu celého MMA světa a samozřejmě i Kadyrova. Můžeme se jen dohadovat, jaký vliv na Chimaevův symbolický návrat (pořád žije ve Švédsku) měl fakt, že mu v Čečensku zůstala nemalá část rodiny a prostě není vhodné si znepřátelit člověka, který Čečně vládne tvrdou rukou a není pro něj problém nechat někoho zmizet. Faktem ale zůstává, že Kadyrov se de facto stal Chimaevovým druhým otcem a ten toho rozhodně využívá. Ostatně, za sporem s Nurmagomedovci bylo i pošťouchnutí, že dřív šlo o skromného kluka, který si teď hraje na velkou hvězdu. Kadyrov Chimaeva zahrnul obdivem, penězi, byl na jeho svatbě a za to nechal hvězdu UFC dělat ze sebe kašpara při falešném tréninku (psali jsme zde).

Jenže Chimaevem to nekončí. Kadyrov chce mít respekt a spoustu fotek se všemi důležitými a slavnými bojovníky. Daří se mu to především díky zmiňovanému manažerovi Abdelazizovi, který čečenskému diktátorovi posílá pravidelnou zásobu šampionů. Kamaru Usman se v Kadyrovově MMA klubu Absolute Championship Akhmat objevil už v roce 2020, kdy si musel projít povinným sparringem s jedním z jeho synů. Ex-šampion welterové divize tehdy při své návštěvě pózoval i s tehdejším šampionem ACA Beslanem Ushukovem. Ten se, stejně jako mnoho dalších členů této organizace, stal součástí speciálních jednotek Čečenské republiky, čímž se dostáváme do současnosti.

Ushukov samozřejmě do boje na Ukrajině nenastoupil, funguje mnohem lépe jako nástroj propagandy pro Kadyrova i Putina, který se občas také rád ukáže po boku MMA bojovníků. Kadyrov nicméně z ACA verbuje do svých speciálních jednotek velké množství zápasníků, které přeměňuje na vojáky. Kadyrovci na Ukrajině dokonce používají pokřik „Achmat sila!“, který má původ právě v klecích MMA, kde se tak povzbuzují fighteři z této stáje. Speciálním jednotkám Terek SOBR pak velí viceprezident ACA. Kolem Kadyrova prostě nejde říct, že sport se nedá politizovat, jelikož Kadyrov jej nejen politizuje, ale i doslova militarizuje.

A do tohoto neoddiskutovatelně kontroverzního prostředí poslal tento týden Ali Abdelaziz zmíněnou trojici Gaethje, Cejudo, Usman. A ačkoliv se budou zámořští aktéři zaklínat tím, že o ničem nevěděli nebo tím, že situaci nerozumí (což se u některých dá i věřit), sám Abdelaziz moc dobře ví, s jakým člověkem spolupracuje. Ostatně, před lety, ještě když byl manažerem Nurmagomedova, jej kvůli čistkám proti gayům konfrontoval novinář Luke Thomas a Abdelaziz z toho nebyl moc nadšený. Vykrucoval se prohlášeními jako „Celá ta kultura je o respektu ke starším a nevím, co Kadyrov řeší, gaye nebo ne-gaye.“ Když se Thomas nevzdal a tlačil na Abdelazize kvůli zabíjení homosexuálů, ten odpověděl, že „nevím, to je politika, viďte? Spousta lidí motá politiku a sport. … Určitě jste to slyšel na CNN … ale tady se pořád říká, že Ramzan udělal tohle, Ramzan udělal tamto, ale co on dělá není naše věc“.

Jenže to právě naše věc je. Naše i bojovníků, kteří vědomě i nevědomě legitimizují vládu excentrického diktátora, který sport s politikou a válkou přímo spojuje a staví si na setkáních s nimi své PR. Je jasné, že mnohé z nich Abdelaziz prostě posadil s vidinou možného zisku a výletu do letadla, ale to je nijak nezbavuje vlastní odpovědnosti. Aktivně podporují muže, který posílá vojáky do války na straně agresora, muže, který vyzývá k použití atomových zbraní proti Ukrajině, muže, který zabijí opozici, muže, který pořádá hony na gaye, které pak mučí a zabíjí. A nejde jen o Gaethjeho, Usmana či Abdelazize. Stejně tak se chová i UFC, které tyto kontakty nevadí a snaží se tvářit apoliticky tím, že bojovníkům zakazuje nosit do klece vlajky… zatímco těží z kontaktů s Kadyrovem.

Jak pravil císař Vespasianus: „Pecunia non olet“. Peníze nesmrdí.